Covid Gb oggi, nuovo record contagi: 122.186 casi

La spinta della variante Omicron non si ferma

In Gran Bretagna sono stati rilevati 122.186 nuovi contagi da coronavirus 24 ore secondo il bollettino di oggi. Sotto la spinta della variante Omicron, si tratta del dato più alto di casi dall'inizio della pandemia registrato per il terzo giorno consecutivo. Sono invece 137 le persone decedute per complicanze nelle ultime 24 ore.

La scorsa settimana 1,7 milioni di persone, praticamente una ogni 35, sono risultate positive al covid, come. o ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica, sottolineando che si tratta di una cifra record mai raggiunta dall'inizio della pandemia. La situazione è stata particolamente difficile a Londra, dove una persona su 20 è risultata positiva al virus.