Sono più di 200mila le persone morte in Gran Bretagna per il covid-19, dall'inizio della pandemia. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica (Ons), sono 200.247 le persone finora decedute per il coronavirus. Attualmente il numero settimanale dei morti si attesta sotto il migliaio, ben al di sotto del picco di 10mila nel gennaio 2021.