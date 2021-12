Covid Gb oggi, torna il test prima della partenza

Tutti i viaggiatori provenienti dall'estero dovranno, prima della loro partenza per la Gran Bretagna, sottoporsi a un test per il covid, ha reso noto il ministro della Salute, Sajid Javid. La misura, che entrerà in vigore alle 4 del mattino di lunedì, è stata reintrodotta per contenere la diffusione della variante Omicron e riguarda tutti, vaccinati e non, britannici e non. Sono stati registrati in Gran Bretagna "un numero crescente di casi legati a spostamenti", ha precisato Javid. Il numero dei nuovi casi di covid oggi è 42.848, di decessi 127, ieri erano rispettivamente 50.584 e 143. Sono state fino a ora somministrate 19.809.442 dosi di booster contro il covid, pari al 34,4 per cento della popolazione sopra i 12 anni. Dall'inizio del programma, l'otto dicembre dello scorso anno, sono state distribuite 117.369.986 dosi di vaccino in totale, fra prime e seconde dosi e richiami.