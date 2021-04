Covid Gb, prove di normalità: riaperture dai pub allo shopping

Prove di ritorno alla normalità in Gran Bretagna, dove oggi riaprono pub e ristoranti, ma anche parrucchieri, barbieri e centri commerciali che erano stati chiusi per cercare di limitare la diffusione dei contagi da Covid 19. Per pub e ristoranti la possibilità sarà quella di servire pasti e bevande all'aperto, mentre sarà possibile tornare ad allenarsi all'interno delle palestre e nelle piscine. Porte aperte anche per le biblioteche e per gli zoo.

Intanto le moschee inglesi si stanno preparando per l'inizio del Ramadan, il mese sacro all'Islam. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha salutato l'allentamento delle restrizioni come ''un importante passo in avanti verso la nostra libertà'' e ''un grande sollievo per gli imprenditori che sono stati chiusi per molto tempo''.