Covid Gb, quasi 2mila contagi e 4 morti in 24 ore

Sono quasi duemila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna e quattro i decessi per complicanze. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali parlando di 1.946 casi positivi in più rispetto a ieri. Viene quindi aggiornato a 4.423.796 il totale dei contagi e a 127.543 quello delle persone decedute nell'arco dei 28 giorni dopo aver effettuato un test risultato positivo al Covid-19.