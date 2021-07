Covid Gb, stop autoisolamento vaccinati il 16 agosto

I casi di covid in Gran Bretagna sono in aumento ma il Premier Boris Johnson intende mantenere il 16 agosto come data in cui termina l'obbligo di auto isolamento per chi è entrato in contatto con un positivo ma è vaccinato o ha meno di 18 anni. Si prevede che milioni di persone nelle prossime settimane saranno costrette a rimanere a casa, anche se maggiormente protette dal coronavirus. "Le nostre assenze per problemi legati al covid stanno aumentando in modo esponenziale. Entro una settimana o due avremo raggiunto il massimo di sempre. Le restrizioni per il covid terminano il 19 luglio, ma l'obbligo di autoisolamento non sarà sollevato fino al 16 agosto. Per le imprese sarà un disastro", ha testimoniato Richard Walker, a capo della catena di supermarket Iceland.