I viaggiatori completamente vaccinati, anche negli Stati Uniti o nei Paesi dell'Unione europea, non più solo quindi in Gran Bretagna, non dovranno più sottoporsi a un periodo di quarantena al loro arrivo in Inghilterra, hanno deciso i ministri interessati riuniti nella Commissione Operazioni Covid, anticipa la Bbc. Non è ancora chiaro, aggiunge la testata, quando entrerà in vigore il provvedimento e se sarà esteso a tutte le nazioni del Regno unito.