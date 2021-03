Covid Germania, 13.733 nuovi contagi: sale l'incidenza

(Adnkronos)

Nelle ultime 24 ore, la Germania ha registrato 13.733 nuovi contagi e 99 morti per il coronavirus secondo i dati dell'Istituto Koch. Sale intanto l'incidenza del contagio che, nell'arco di sette giorni, raggiunge 103,9 casi ogni 100mila abitanti, con una crescita di quattro punti rispetto a ieri. In Turingia, l'incidenza arriva a 210 casi per 100mila abitanti. Era dall'inizio di febbraio che l'incidenza non saliva oltre i 90 casi. Dall'inizio della pandemia, in Germania vi sono stati 2.659.516 casi di covid-19 e 74.664 morti.