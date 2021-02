Covid Germania, 7.890 nuovi casi e 157 morti

La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore 7.890 nuovi casi di Covid e 157 decessi, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch, istituto federale preposto al controllo delle malattie infettive che sottolinea come i numeri confermino come tra gennaio e febbraio siano diminuiti in modo significativo i nuovi contagi. Il numero dei contagi ogni 100mila abitanti è 63,8, mentre il 31 gennaio era 90,2, dopo aver registrato il valore massimo, 197,2, il 22 dicembre scorso.

Intanto la Germania aumenta le restrizioni sul confine con il dipartimento francese della Mosella, che è stato inserito nella lista delle aree dove si registra la maggiore incidenza delle varianti del Covid.