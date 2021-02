Covid Germania, contagi in calo

(Adnkronos)

Le autorità della Germania hanno confermato altri 481 decessi da Covid-19 nel corso delle ultime 24 ore, per un totale di oltre 62.156 morti da inizio pandemia. Il numero dei contagi è in diminuzione nel paese da diverse settimane. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 3.379 e l'incidenza settimanale è di 72,8 casi per 100mila abitanti. L'obiettivo del governo è portare l'incidenza al di sotto dei 50 per 100mila abitanti.