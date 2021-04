Covid Germania, coprifuoco notturno: Merkel difende il piano

Coronavirus in Germania, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha difeso il suo piano di introdurre un rigoroso coprifuoco notturno, per evitare nuovi casi di covid, nonostante i crescenti dissensi. Parlando al Bundestag, la cancelliera ha affermato che il piano per imporre il coprifuoco nelle regioni in cui si superino i 100 contagi per 100.000 abitanti non è nuovo. Il piano della Merkel noto come "freno d'emergenza" include un coprifuoco notturno dalle 21 alle 5 del mattino. Alle critiche ricevute dagli esperti legali e dai membri dell'opposizione, la cancelliera ha risposto che in Paesi come il Portogallo e la Gran Bretagna le misure imposte sono anche più restrittive.

"Il punto è ridurre gli spostamenti serali dei cittadini da un luogo all'altro così come l'uso del trasporto pubblico locale", ha affermato la cancelliera, ammettendo che il coprifuoco "non è una panacea" ma può essere utile se associato a severe restrizioni sui contatti.