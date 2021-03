Covid Germania, focolaio su nave: mille bloccati a bordo

(Adnkronos)

Focolaio Covid su una nave da crociera in costruzione in Germania. Un migliaio di lavoratori sono rimasti bloccati a bordo, dopo che alcune persone sono risultate positive al Coronavirus. E' successo a Bremerhaven, il grande porto sul mare del Nord vicino Brema, dove la nave 'Odissea dei mari' è arrivata una settimana fa per completare i lavori di rifinitura. Oggi cinque nuovi lavoratori sono risultati contagiati, dopo i primi due casi riscontrati nei giorni scorsi. I sette sono stati isolati in un albergo, mentre tutti gli altri non potranno per ora scendere dalla nave. "Non ci aspettiamo altri casi" ha comunque rassicurato un portavoce delle autorità locali. Secondo la società armatrice i lavoratori sono stati testati ogni giorno.