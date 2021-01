Covid Germania, forte diminuzione dei casi

(Adnkronos)

Forte calo del tasso di incidenza dei nuovi contagi da Coronavirus per 100mila abitanti in Germania. Secondo il Robert Koch Institut, l'incidenza delle nuove infezioni per 100mila abitanti - calcolate su base settimanale - è scesa costantemente negli ultimi 10 giorni, passando dal 197,6 del 22 dicembre a 119, il tasso più basso dal primo novembre. Restano significative le differenze tra le regioni: il tasso più alto è stato registrato in Turingia (225) e Brandeburgo (203,3). Brema ha il valore più basso (76,6). Nelle ultime 24 ore - è stato ancora reso noto - le nuove infezioni sono state 20.398, i decessi 1.013.