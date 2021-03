Covid Germania, oggi 20.472 contagi e 157 decessi: i dati

Sono 20.472 i nuovi contagi di Coronavirus in Germania secondo i dati del bollettino di oggi, 27 marzo, riportati dall'Istituto Robert Koch. Si registrano altri 157 decessi. I nuovi casi accertati di Covid-19 portano a 2.755.225 il totale delle persone che hanno contratto il virus nel Paese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Dall'inizio della pandemia di coronavirus sono 75.780 i morti per complicanze legate al Covid in Germania. I casi attivi sono circa 202.000.

Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institute incaricato dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, ha lanciato l'allarme sul rischio che si arrivi a 100mila contagi al giorno in Germania, se non si attua una politica finalizzata a ridurre la diffusione della pandemia. ''Potremmo avere 100mila casi al giorno", ha detto Wieler nel corso di una conferenza stampa, dicendo che ''stiamo affrontando settimane molto difficili''.

''Questa pandemia è così complessa che abbiamo bisogno di utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per combatterla, anche se diventano disponibili più test e più vaccini'', ha aggiunto.