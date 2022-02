Scendono i contagi in Germania, sono stati 217.815 i nuovi casi delle ultime 24 ore. Ieri erano stati 248.838. I decessi, invece, sono stati 172, come riporta l'Istituto Robert Koch, che monitora l'andamento della pandemia nel Paese. L'incidenza su sette giorni per centomila abitanti è oggi a 1.388,5 casi, contro i 1.349,5 di ieri.