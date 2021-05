Covid Germania, oggi 4.209 contagi e 221 morti

Incidenza scende a 79 casi per 100mila abitanti

Altri 4.209 contagi e oltre 200 morti in Germania nelle ultime 24 ore. e autorità sanitarie tedesche hanno registrato 4.209 nuovi casi di positività al Coronavirus da ieri per un totale di 3.603.055 casi da inizio pandemia. I decessi sono stati 221, il totale dei morti 86.381. L'incidenza su sette giorni per 100mila abitanti è scesa a 79. Ieri il ministro della Salute Jens Spahn ha annunciato che a partire dal 7 giugno le vaccinazioni anti-Covid saranno aperte a tutta la popolazione adulta, senza fasce prioritarie.