Covid oggi Germania, 63.393 contagi e incidenza record

La Germania segnala 63.393 contagi confermati di Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 34.145 comunicati sette giorni fa. Nel bollettino di oggi, 24 gennaio, altri 28 morti, due in meno rispetto ai 30 registrati una settimana fa. Continua a salire il dato di incidenza settimanale dei contagi. I dati diffusi dall'Istituto Robert Koch parlano di 840,3 casi per 100.000 abitanti su sette giorni, con 698.744 positivi nell'ultima settimana. E' il secondo giorno consecutivo che il dato supera gli 800 casi per 100.000 abitanti (ieri si attestava a 806,8, una settimana fa era a 528,2).

I casi attivi sono circa 1.355.000. Dall'inizio della pandemia sono 8.744.840 i casi di Covid-19 confermati in Germania con 116.746 decessi. Venerdì per la prima volta sono stati segnalati più di 140.000 contagi accertati in 24 ore.