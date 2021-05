Covid Germania, oggi 7.534 contagi e 315 morti

In Germania sono 7.534 i nuovi casi confermati di Covid-19. I dati dell'Istituto Robert Koch, che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, parlano di un totale di 3.433.516 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Vengono inoltre segnalati altri 315 decessi per complicanze legate al coronavirus che portano il bollettino a 83.591 morti. Le persone guarite dopo aver contratto il Covid sono circa 3.061.500.

Secondo quanto hanno sancito i partiti di governo, Cdu e Spd, in un accordo dei gruppi che sarà approvato in Parlamento nei prossimi giorni, i cittadini tedeschi vaccinati contro il coronavirus, o coloro che sono guariti dal covid, avranno libertà di movimento e non saranno tenuti a rispettare le norme di distanziamento ancora in vigore. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore già sabato.