Covid Germania, oggi 7.556 contagi e 560 decessi: i dati

(Adnkronos)

Sono 7.556 i nuovi contagi di Coronavirus oggi in Germania. Secondo l'ultimo bollettino, nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 560 morti. Nel Paese sono più di 66mila i decessi dall'inizio della pandemia. I dati diffusi dall'Istituto Robert Koch parlano di 66.164 vittime su 2.350.399 contagi con circa 129.700 casi attivi. Le persone guarite dopo aver contratto il covid sono 2.154.600. La Germania resterà in lockdown almeno fino al 7 marzo, come annunciato nei giorni scorsi dalla cancelliera Angela Merkel.