Covid Germania, oggi 9.677 contagi e 298 decessi: i dati

Sono 9.677 i nuovi contagi di Coronavirus in Germania secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. Si registrano altri 298 decessi a causa del Covid-19, fa sapere l'Istituto Robert Koch nell'ultimo aggiornamento sui dati della pandemia. Sale così a 2.910.445 il totale dei contagi in Germania e a 77.401 quello dei morti per complicanze legate al virus. I casi attivi sono circa 218.600, mentre sono circa 2.614.500 le persone guarite.