Covid Germania oggi, calano contagi e incidenza ma salgono decessi

Scende il numero dei contagi da Coronavirus in Germania. Le nuove infezioni comunicate al Robert Koch Institut dalle autorità regionali tedesche per la giornata di ieri sono state 30.823. Una settimana fa erano state 36.059. Anche l'incidenza settimanale per 100mila abitanti è scesa e si è attestata a 375 casi contro i 389,9 di ieri e i 432,2 di una settimana fa. Sono invece aumentati i decessi legati al Covid-19: 473 oggi contro i 399 di una settimana fa.