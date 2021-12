Covid Germania oggi, contagi in calo

Sono 22.214 i contagi da coronavirus in Germania oggi, 25 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Le nuove infezioni sono in calo rispetto a quelle di ieri (35.431). Si registrano altri 157 morti. Le autorità sanitarie in diversi Laender hanno ammesso che le operazioni di tracciamento procedono a ritmo rallentato o sono state totalmente sospese: lo stop è scattato nel Baden-Württemberg, nelle aree di Berlino e di Amburgo in particolare. La macchina sanitaria si dedica quasi esclusivamente all'individuazione e alla registrazione delle infezioni rilevate quotidianamente.