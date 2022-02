Covid Germania oggi, ipotesi vaccino obbligatorio da ottobre

La vaccinazione obbligatoria contro il Covid potrebbe entrare in vigore in Germania il primo ottobre. Lo ha detto la deputata liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann in un'intervista ai periodici del gruppo Funke, in vista del dibattito in parlamento. "Il nostro obiettivo è approvare la legge al Bundestag la seconda quindicina di marzo", poi serviranno alcuni mesi per permettere la vaccinazioni e "l'obbligo dovrebbe entrare in vigore il primo ottobre, ha spiegato l'esponente liberale, sottolineando che l'obbligo riguarderà i maggiori di 18 anni e richiederà tre dosi.

Il cancelliere Olaf Scholz è a favore dell'obbligo ma non ha voluto presentare un progetto di legge governativo, per lasciare una maggiore possibilità di dibattito in parlamento di fronte alle diverse sensibilità dei tre partiti (socialdemocratico, verde e liberale) della coalizione. Secondo il progetto portato avanti da Strack-Zimmermann e altri deputati dei partiti di governo, l'obbligo seguirà un preciso percorso.

Le diverse mutue informeranno i loro assistiti e verificheranno il loro stato di vaccinazione. Successivamente le mutue segnaleranno ai comuni i non vaccinati. A questi ultimi verrà offerta la possibilità di vaccinarsi entro quattro settimane, pena il pagamento di una multa, che potrà essere ripetuta. In tal modo si spera di raggiungere una immunità di base "in tempo per il prossimo inverno".

All'interno della coalizione, il partito liberale (Fdp) è il meno convinto sull'obbligo vaccinale. Il suo responsabile Salute, Andrew Ullman, suggerisce una consulenza medica obbligatoria per cercare di convincere chi non è vaccinato. Se poi non si raggiungerà il tetto di vaccinazioni auspicato potrebbe scattare l'obbligo, ma solo a partire da 50 anni.