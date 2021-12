Covid Germania oggi, oltre 36mila contagi in 24 ore: lieve calo incidenza

Covid Germania oggi, negli ultimi sette giorni è stato registrato un lieve calo dell'incidenza dei contagi, con 432,2 casi ogni 100mila abitanti. I dati resi noti oggi dal Robert Koch Institute (Rki) indicano nelle ultime 24 ore un'incidenza di 441,9, con un valore di 452,2 una settimana fa, mentre un mese fa il dato era di 191,5 casi ogni 100mila abitanti. Le autorità sanitarie tedesche hanno segnalato all'Rki 36.059 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, rispetto ai 45.753 di una settimana fa.

Tuttavia, gli esperti ritengono che il numero effettivo di contagi sia maggiore poiché, dato il gran numero di positivi, gli uffici sanitari e gli ambulatori non riescono a tenere il passo con la notifica dei casi, almeno in alcune regioni. In termini di decessi, in Germania sono stati 399 i morti legati al virus nelle ultime 24 ore, rispetto ai 388 di una settimana fa.

Dall'inizio della pandemia, l'Rki ha registrato 6.222.020 infezioni accertate da Sars-CoV-2, sebbene il numero totale effettivo sia probabilmente molto più alto, poiché molti casi non vengono registrati.