Covid Germania oggi, oltre 48.500 contagi in 24 ore: il bollettino

Più di 48.500 contagi covid-19 nelle ultime 24 ore in Germania. Da inizio pandemia nel Paese sono stati superati i 4,9 milioni i casi di coronavirus, ha reso noto sul proprio sito Internet il Robert Koch Institute. Nelle ultime 24 ore sono 48.640 i contagi confermati, mentre sono 191 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Viene così aggiornato a 4.942.890 il totale dei contagiati e a 97.389 quello dei morti.

Attualmente in Germania sono 395.300 i casi attivi, circa 30.900 in più rispetto a ieri. Il 18 novembre è prevista una riunione con i leader dei vari Laender per decidere le misure da adottare per contenere la diffusione della pandemia.