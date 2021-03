Covid Germania, ok a vaccino AstraZeneca anche per over 65

(Adnkronos)

Ok a uso del vaccino anti-covid AstraZeneca in Germania anche per gli over 65. Ribaltando un precedente pronunciamento, le autorità sanitarie tedesche ne hanno approvato l'uso come annunciato dal ministro della Sanità Jens Spahn. "La commissione vaccini ora raccomanda il vaccino AstraZeneca anche per le persone oltre i 65 anni. Questa è una buona notizia per gli anziani che stanno aspettando la somministrazione", ha affermato Spahn.

"I nuovi dati - ha aggiunto il ministro - mostrano anche che il vaccino è perfino più efficace quando la prima e la seconda dose vengono somministrate a distanza di 12 settimane".

In mattinata lo aveva preannunciato già la cancelliera Angela Merkel.

Il cambiamento vedrà la Germania seguire l'esempio britannico, con una distanza di un massimo di 12 settimane nella somministrazione della prima e della seconda dose del vaccino, per accelerare la campagna vaccinale.

Il governo tedesco in precedenza era stato criticato per avere espresso giudizi che avevano portato l'opinione pubblica a ritenere che il vaccino AstraZeneca fosse meno efficace di quelli prodotti da Pfizer-BioNTech e Moderna. Il Belgio, che inizialmente aveva assunto un atteggiamento simile, ha ora autorizzato AstraZeneca anche per gli over 65. Un cambio di atteggiamento c'è stato anche da parte delle autorità sanitarie francesi, che ora consigliano il vaccino anche per le persone più anziane.