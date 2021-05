Covid Germania, oltre 11mila nuovi casi: scende l'incidenza settimanale

Sono 11.040 i nuovi casi di positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania. I decessi ammontano a 284. Lo rende noto l'Istituto Robert Koch, aggiornando il totale delle infezioni registrate da inizio pandemia a 3.614.095 e quello dei decessi a 86.665. Il tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è a 72,8 casi, meno dunque dei 79 di ieri, i casi attivi sono al momento 187.000. Il totale del guariti dal Covid-19 ammonta a 3.340.400, 20.100 dei quali nelle ultime 24 ore. Lunedì il ministro della Salute Jens Spahn aveva annunciato che a partire dal prossimo 7 giugno il vaccino verrà somministrato a tutte le fasce della popolazione senza più gruppi prioritari.

Ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel precisa che, pur avendo registrato progressi con l'avanzare della campagna vaccinale, la Germania non è ancora fuori pericolo. L'andamento è "positivo e pieno di speranza" ma è necessario continuare a essere cauti, ha affermato in un intervento di fronte ai deputati del gruppo parlamentare della Cdu. I passi per riaprire il Paese devono essere "ben ponderati", ha precisato Merkel, che il 27 di questo mese incontrerà i leader dei diversi land per discutere delle prossime categorie della popolazione da vaccinare e del pass europeo, citando le varianti più aggressive del covid, come quella indiana. Fino a ora il 37,5 per cento dei tedeschi ha ricevuto la prima dose del vaccino, e l'11,5 per cento due.