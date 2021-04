Sono 22.231 i nuovi casi di contagio da Coronavirus riportati al Robert Koch Institut dalle autorità sanitarie dei Laender tedeschi per le ultime 24 ore e divulgati oggi dall'agenzia responsabile per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive. Lo riporta la Bild, precisando che i decessi nelle stesse ore sono stati 312. L'incidenza settimanale dei casi per 100mila abitanti è 160,6, contro i 167,6 di ieri e i 160,1 di una settimana fa.