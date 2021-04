Covid Germania, record di vaccinazioni: 738mila in un giorno

Ieri in Germania è stato segnato un "nuovo record" nelle vaccinazioni contro Covid-19, con "738.501 persone vaccinate" in un solo giorno. Ne dà notizia la Rappresentanza Permanente della Germania a Bruxelles, via social network.

Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 29.426 nuovi casi di coronavirus e 294 decessi, ha riferito il Robert Koch Institute. Da un comunicato si apprende che "dopo una temporanea diminuzione del numero di casi durante le vacanze di Pasqua, riaumentano le infezioni". Secondo l'Rki in occasione delle festività pasquali sono stati effettuati meno test. L'istituto, ad oggi, ha contato 3.073.442 casi di Covid-19 in Germania, 79.381 morti e 2.736.000 guariti.