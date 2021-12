Covid Germania, scattano nuove restrizioni in alcuni Laender

Non solo lockdown per i non vaccinati in Germania. All'indomani della riunione tra autorità regionali e federali tedesche sulle nuove norme da adottare per frenare la pandemia da coronavirus, alcuni Laender hanno adottato restrizioni che vanno al di là di quelle annunciate ieri: a partire da domani, nel Baden-Wuerttemberg i clienti dei ristoranti dovranno essere provvisti di un test negativo per poter mangiare nel locale, anche se vaccinati o guariti dalla malattia. Il pubblico dei grandi raduni, quali le partite di calcio, sarà limitato ad un massimo di 750 persone e in nessun luogo le presenze dovranno superare il 50% della capacità del posto. La Bassa Sassonia ha già introdotto una norma che prevede vaccino con test per praticamente tutte le occasioni della vita pubblica.