Coronavirus in Germania, entro la fine dell'inverno i tedeschi saranno "quasi tutti vaccinati, guariti o morti". A dirlo il ministro della Salute Spahn, che ha esortato il Paese a vaccinarsi mentre i contagi sono in aumento. Intanto, per contrastare la variante Delta, si valutano misure restrittive come quelle adottate nella vicina Austria.