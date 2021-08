Covid Giappone oggi, record di contagi: 15.645 in un giorno

Coronavirus in Giappone, continuano ad aumentare i contagi con un record di 15.645 nuovi casi in un giorno. Lo riporta l'emittente pubblica Nhk. Solo a Tokyo, sede dei Giochi Olimpici, il governo locale ha segnalato altri 4.515 casi. La prefettura di Osaka, invece, ha registrato un record di 1.310 infezioni. Il dato registrato a Tokyo è stato il secondo più alto per la capitale, che giovedì ha registrato un record di 5.042 casi.