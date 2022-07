Covid Giappone, record di oltre 110mila casi: mai così tanti

Sono più di 110mila i casi di coronavirus registrati in Giappone nelle ultime 24 ore. Si tratta del più alto numero di contagi in un giorno da quando è scoppiata la pandemia, sottolinea l'agenzia di stampa Kyodo News. In Giappone è in atto una settima ondata di contagi da coronavirus, guidata soprattutto dalla sottovariante BA.5 di Omicron altamente trasmissibile. Il record precedente era di circa 104mila casi er era stato registrato il 3 febbraio durante la sesta ondata della pandemia. Da allora si era registrato un calo costante delle infezioni, mentre dalla fine di giugno era stata osservata una crescita dei casi.

Le prefetture maggiormente colpite secondo il bollettino medico diramato oggi sono quella di Tokyo con 18.919 nuovi casi, quella di Osaka con 12.351, Kanagawa con 7.638 e Aichi con 7.269.