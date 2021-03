Covid, Gilestro: "Variante brasiliana? Italia sarà isolata"

(Adnkronos)

La variante covid brasiliana potrebbe 'vincere' su tutte le altre e isolare l'Italia a livello internazionale. A spiegarlo su Twitter è Giorgio Gilestro, neurobiologo e docente all'Imperial College di Londra, commentando il report dell'Iss sulla diffusione delle varianti nel nostro Paese. "Sarà molto interessante - scrive - vedere come cambiano le percentuali relative nelle prossime 2 settimane. Con questi valori di P1 (brasiliana) mi aspetto l'Italia sarà isolata a livello internazionale e mi aspetto che la variante brasiliana vinca su tutte le altre e lo vedremo secondo me a agli inizi di aprile".

Sui rischi per la campagna vaccinale il neurobiologo avverte che "vaccinare in piena ondata di brasiliana porta dei dilemmi teoretici per nulla banali. È un po' come vaccinare con mezza dose per fare una semplificazione".