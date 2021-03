Covid, Gismondo: "Vaccinatevi è la sola cosa da dire alla gente"

(Adnkronos)

"Vaccinatevi con fiducia. E' la sola cosa che adesso dobbiamo dire alla gente" a proposito di vaccini anti-Covid, secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

Mentre crescono dubbi e paure, a seguito della segnalazione di alcuni eventi gravi in concomitanza con la somministrazione del vaccino AstraZeneca, la scienziata ritene "che di vaccini, in questo momento, più se ne parla e peggio è. Più cose si dicono e più si corre il pericolo di alimentare infondati timori", spiega all'Adnkronos Salute.

Gismondo auspica che un messaggio solo, lo stesso, arrivi da tutti: "Credo che il nostro coro unico di esperti, rivolgendoci ai cittadini, debba essere 'vaccinatevi con fiducia', poiché ci sono enti come le agenzie del farmaco europea Ema e l'italiana Aifa che vigilano per noi tutti. Nessun'altra parola in aggiunta e nessun altro intervento - ammonisce la microbiologa - perché se no si rischia di alimentare l'infodemia che ha caratterizzato da principio questa pandemia".