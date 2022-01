Covid, Governatore Musumeci: "Aspettavamo zona arancione in Sicilia da qualche settimana"

“Non è una novità. L’aspettavamo già da qualche settimana e inesorabilmente è arrivata perché come sapete tutto è legato ai posti in terapia intensiva e sub intensiva”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci incontrando i giornalisti a Catania in riferimento al passaggio in zona arancione della Sicilia in merito all’emergenza Covid.

“Mi dispiace - ha aggiunto-sapere dai medici che il 77% dei letti occupati riguardi persone che non hanno mai fatto il vaccino. Dispiace solo questo. Sul piano dell’attività commerciale e sociale - ha evidenziato Musumeci- la zona arancione per fortuna non comporta alcuna restrizione”.

“Come Regione - sottolinea Musumeci- ci stiamo battendo in sede di conferenza con lo Stato per dire basta alla logica dei colori: è superata proprio perché è assurdo, ad esempio, considerare malato un positivo asintomatico”.

Per il Governatore dell’Isola, “bisogna rivedere i parametri: due anni sono sufficienti per consentire un bilancio. Tra qualche giorno saremo in arancione e andiamo avanti con l’impegno e la dedizione di sempre perché speriamo si possano ricredere e vaccinare i novax”. “Le prime dosi -ha concluso Musumeci- intanto stanno crescendo ovunque”.

(di Francesco Bianco)