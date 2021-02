Covid Gran Bretagna, calano morti e contagi: i dati di oggi

(Adnkronos)

In calo morti e contagi di Coronavirus in Gran Bretagna. Rallenta la diffusione del Covid nel paese: oggi sono stati segnalati 9.834 nuovi casi secondo i dati diffusi dal governo. Si tratta di un numero inferiore rispetto alla scorsa domenica, quando furono 10.972 i contagi accertati. In totale salgono a 4.115.509 i positivi nel Regno Unito. Sono invece 215 i morti nelle ultime 24 ore, contro i 258 morti della scorsa domenica: un dato che fa salire a 120.580 il totale dei decessi.