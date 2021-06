Covid Gran Bretagna, oggi oltre 11mila contagi: i dati

Mai così tanti nuovi casi dallo scorso febbraio. Numeri in aumento a causa della variante Delta. L'Irlanda sconsiglia viaggi non essenziali nel Regno Unito

Balzo dei contagi di covid oggi in Gran Bretagna, dove preoccupa la diffusione della variante Delta. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie, si sono registrati 11.007 nuovi casi di coronavirus: è il numero più alto dallo scorso 19 febbraio, quando i casi furono poco più di 12mila.

Le autorità sanitarie irlandesi hanno sconsigliato ai propri connazionali i viaggi non essenziali nel Regno Unito. Il capo medico irlandese, Tony Holohan, si è detto "preoccupato" per la situazione oltre confine e ha precisato che domani si consulterà con i suoi colleghi nell'Irlanda del Nord per valutare la situazione.

"Sconsigliamo vivamente i viaggi non essenziali tra qui e il Regno Unito, a causa delle preoccupazioni in termini di trasmissione della variante Delta", ha dichiarato durante un briefing Holohan, aggiungendo che per il momento la disposizione non si applica all'Irlanda del Nord.

Intanto, in Gran Bretagna l'80% della popolazione adulta è stata vaccinata contro il Covid. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governo, infatti, oltre 42,2 milioni di persone sono state vaccinate con almeno una dose e 30,6 milioni sono state immunizzate. "Ogni iniezione ci fa fare un passo avanti verso la fine della pandemia e continueremo con la campagna alla velocità della luce", ha dichiarato il ministro britannico per i vaccini, Nadhim Zahawi, citato dalla Bbc.