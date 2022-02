Covid, green pass illimitato e regole scuola: bozza decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Per chi ha fatto la terza dose di vaccino anti covid, il green pass Italia non avrà più scadenza e al momento non sono previste ulteriori dosi di richiamo. Questo quanto si legge nella bozza delle misure anti coronavirus. "La certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo", si legge nel testo.

Per quanto riguarda invece il rientro a scuola, dopo la quarantena basterà il tampone fai da te, si legge ancora nella bozza. "In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione", il testo. Scende inoltre a 5 giorni la quarantena per la scuola mentre, se ci sono casi di positivi Covid in classe, scatta l'obbligo di Ffp2 per docenti e alunni, fatta eccezione per i piccoli di nidi e materne (0-6 anni), per i quali l'uso della mascherina non è previsto dalla legge. Nella bozza del decreto visionata dall'Adnkronos, è infatti scritto che, prima che si arrivi alla soglia di casi massimi che fa scattare la Dad, "l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti".