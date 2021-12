Covid, Hugh Jackman positivo

Hugh Jackman positivo al Covid 19. Lo ha annunciato l'attore australiano, via social. Jackman è pienamente vaccinato e ha ricevuto il booster all'inizio di dicembre. "Volevo solo che sapeste da me che sono risultato positivo stamani" al Sars-CoV-2, ha detto l'attore, che indossava una mascherina nera larga durante il breve video. "I miei sintomi sono come quelli del raffreddore. Ho un po' di raucedine e il naso un po' arrossato, ma sto bene", ha aggiunto. La mascherina è scivolata più volte durante il video, rivelando borse sotto gli occhi dell'attore 53enne. Jackman ha detto che farà tutto il possibile "per stare meglio il più presto possibile". La società che organizza il musical 'The Music Man' a Broadway ha informato di aver cancellato alcuni spettacoli, finché Jackman non ritornerà sul palco, cosa che è prevista il 6 gennaio.