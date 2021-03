Covid, Ilaria Capua si vaccina: "Oggi un bel giorno"

(Adnkronos)

Una serie di tweet per documentare la vaccinazione contro il coronavirus. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, ha documentato la sua vaccinazione con una serie di tweet e di foto. “Oggi è una buona giornata”, ha scritto la scienziata nel primo messaggio del ‘reportage’ che ha illustrato, passo per passo, la procedura: la registrazione, l’attesa, la vaccinazione e la successiva mezz’ora di monitoraggio per verificare eventuali effetti immediati del vaccino.