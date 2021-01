Covid, Ilaria Capua: "Vaccino a insegnanti ora non prioritario"

(Adnkronos)

"Non credo che in questo momento sia prioritario vaccinare gli insegnanti, non sono quelli che vanno a finire in ospedale. In ospedale ci vanno altre persone. La priorità è tenere le persone fuori dagli ospedali, che devono riprendere la loro attività normale". Sono le parole della professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, che a Di Martedì risponde ad una domanda sulla vaccinazione contro il covid.

L’Italia è partita bene, ma l’ideale sarebbe arrivare con la popolazione protetta prima dell’inverno. Bisogna accelerare. In diversi ospedali della Florida, vaccinano chiunque entri in un ospedale. Se una persona si rompe un piede e va al pronto soccorso, può essere vaccinata. Bisogna attivare anche percorsi paralleli per vaccinare il più alto numero di persone nel più breve tempo possibile.