Covid in Cina, l'allarme del Dipartimento di Stato Usa

Il Dipartimento di Stato americano lancia l'allarme sul covid in Cina. "Il numero di vittime del virus è motivo di preoccupazione per il resto del mondo, considerati le dimensioni del Pil della Cina e quelle della sua economia. Avere una situazione di maggiore forza rispetto al Covid non è solo una cosa positiva per la Cina ma anche per il resto del mondo", ha sottolineato Ned Price, portavoce del Dipartimento, in conferenza stampa.

Gli Stati Uniti, ha poi osservato, "continuano a somministrare vaccini e ad aiutare i paesi a superare la fase acuta del virus. Certamente speriamo che questo sia presto il caso anche nella Repubblica popolare della Cina".

"Ogni volta che ci sono morti e contagi in una qualsiasi parte del mondo, vogliamo che una situazione come questa giunga alla fine", ha dichiarato ancora Price, ricordando che il virus può mutare e rappresentare una minaccia per le persone ovunque.