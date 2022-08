Covid, in Cina milioni in fila a 40 gradi per un test

Ammassati, in fila, avvolti da un'aria bollente. Per un test Covid obbligatorio. Accade nella zona centrale di Chongqing, nella Cina della strategia 'Zero Covid', dove le autorità hanno deciso per test di massa, costringendo - nel mezzo di una terribile ondata di calore - milioni di persone a restare per ore in fila sotto al sole.

Chongqing, riporta la Cnn, ha segnalato ieri 40 casi di Covid-19, 146 in tutto dalla metà mese. E ieri le autorità hanno ordinato a più di 10 milioni di abitanti dei distretti centrali della città di sottoporsi a un test Covid, in uno degli oltre 3.800 hub allestiti, in una giornata in cui si sono superati di 40 gradi. Per assicurarsi che tutti rispettino l'ordine di sottoporsi a un controllo, le autorità hanno fatto scattare l'arancione sui codici sanitari degli abitanti in un Paese in cui il codice di colore verde è indispensabile per la vita quotidiana.

Immagini condivise sui social media immortalano lunghe code e, ricostruisce la Cnn, persone che svengono per il caldo. Un video mostra una strada con centinaia di persone, per lo più con la mascherina indossata, apparentemente in attesa di un test Covid. Sullo sfondo fumo di incendi e un cielo che si tinge di arancione.

"Ci sono 43 gradi, la gente di Chongqing è già al limite", ha scritto un abitante su Weibo. E Zeng Meng, 42enne che vive a Chongqing, ha raccontato di essersi rifiutato di sottoporsi al test - un ordine che per lui "non è né scientifico, né ragionevole né legale" - e oggi per Zeng è stato impossibile entrare in un supermercato, 'bloccato' dal codice sanitario di colore arancione. Ieri in tutto il gigante asiatico, con una popolazione di 1,4 miliardi di persone, sono stati confermati 345 casi di trasmissione locale del Covid-19 e altri 1.289 relativi a soggetti asintomatici. I dati ufficiali riportati dall'agenzia Xinhua parlano di 5.226 decessi dall'inizio della pandemia.