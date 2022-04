Record assoluto di contagi covid in Cina, dove in un giorno ssono stati registrati 20mila casi. La metropoli di Shanghai, in lockdown, conta la maggior parte dei nuovi contagi. Nella metropoli, dove vivono oltre 25 milioni di abitanti, sono arrivati 38mila addetti del personale sanitario da tutta la Cina. Aspre critiche per la regola che prevede la separazione dei bambini contagiati dai genitori.