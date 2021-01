Covid, in Gb 671 morti in un giorno

(Adnkronos)

Il bollettino delle ultime 24 ore in Gran Bretagna registra 671 nuovi decessi per il Covid e 38.598 ulteriori contagi. Il dato è nettamente inferiore ai 1295 morti e 41.346 contagi di ieri, tuttavia bisogna tener conto che i bollettini domenicali sono spesso più bassi per effetto del weekend. Dall'inizo della pandemia, sono state 3.395.959 le persone risultate positive al Covid-19 in Gran Bretagna, mentre i morti sono arrivati a 89.261.

Negli ultimi sette giorni vi è stato un calo del 22,5% dei contagi rispetto alla settimana precedente, mentre i decessi sono saliti del 23,1%. Dall'11 gennaio vi sono stati 323.614 nuovi contagi e 7.830 morti.