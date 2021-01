(Adnkronos)

La Germania registra per la prima volta più di 1.200 decessi nell'arco di 24 ore a causa della pandemia di coronavirus. I dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 1.244 morti e 25.164 nuovi casi di Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Germania sono in totale 1.978.590 i contagi, con 43.881 decessi. I casi attivi sono circa 314.700, mentre sono 1.620.200 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19.