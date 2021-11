In Germania confermati per la prima volta oltre 60mila contagi nel Paese dallo scoppio della pandemia, 65.371 per la precisione. Sono inoltre 264 le persone che nell'ultima giornata hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), incaricato dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese.