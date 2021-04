Covid, in India record mondiale di contagi in un giorno: quasi 315mila

Record mondiale di nuovi casi Covid-19 registrati in un giorno in India, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 314.835 nuovi contagi da Coronavirus. E' la prima volta che un paese supera i 300mila contagi quotidiani, oltrepassando anche il tetto massimo di nuove infezioni raggiunto in un solo giorno da inizio pandemia: i 297.430 casi segnalati in 24 ore a gennaio negli Stati Uniti. Il totale delle infezioni nel paese è salito così a 15.930.965.

I decessi, secondo quanto riportato dal ministero della Salute, sono stati 2.104. Il numero di morti da inizio pandemia è salito così a 184.657.

I casi attivi nel paese, ha reso noto il ministero della Salute, sono 2.291.428, la maggior parte dei quali concentrati nello stato del Maharashtra, con circa 700.000 casi attivi. Le persone guarite sono 13.454.880.

La situazione di emergenza ha portato all'adozione di misure di confinamento a Nuova Delhi fino al 26 aprile e di restrizioni nello stato del Maharashtra, in vigore fino al primo maggio.