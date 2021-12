Covid, in Italia corrono i contagi: casi record nelle regioni

78.313. Questo il numero di contagi da covid registrato ieri in Italia, dove diverse regioni - dalla Lombardia, passando per la Toscana e fino alla Campania - hanno raggiunto numeri da record, in alcuni casi mai visti durante l'intera pandemia. Un vero e proprio boom di infezioni dopo il Natale e in vista del Capodanno mentre la variante Omicron allarma la penisola, rappresentando - almeno secondo quanto affermato dal sottosegretario alla Salute Sileri - "oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel nostro Paese". In attesa di capire se il governo stabilirà nuove e più rigide regole anti contagio, almeno 5 regioni ieri hanno toccato numeri altissimi nei bollettini. Si tratta di Lombardia - che a breve potrebbe diventare zona gialla -, Veneto, Toscana, Campania e Piemonte.

28.795 le nuove infezioni segnalate ieri in Lombardia. 224.557 i test effettuati, mentre il rapporto test-positivi si attesta al 12,8%. 12.235, inoltre, i positivi al Covid registrati in 24 ore in provincia di Milano, di cui 4.671 solo a Milano città. In Veneto sono stati 7.403 i nuovi casi. Tuttavia nella regione calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8). Record di nuovi contagi da coronavirus anche in Toscana, dove secondo i dati dell'ultimo bollettino sono stati 4.453 in 24 ore. Dei nuovi casi, che sono l'1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente, 4.299 sono stati confermati con tampone molecolare e 154 da test rapido antigenico. Sono stati oltre 7mila i nuovi positivi su più di 104mila test effettuati in Campania. Il bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione ha fatto registrare numeri record dall'inizio della pandemia: sono 7.181 i nuovi casi emersi dall'analisi di 104.533 test. La percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 6,86%. Boom di contagi anche in Piemonte, con 7.933 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 11,1% di 71.513 tamponi eseguiti.